Naftëtarët shënojnë sot ditën e gjashtë të grevës së urisë dhe institucionet vijojnë të heshtin. Gjendja e tyre shëndetësore sa vjen dhe përkeqësohet dhe jo vetëm. Ata po bien moralisht sepse vriten nga heshtja

“Stresi i ka vrarë, ndërsa gjëndja e tyre shëndetësore sa vjen e rëndohet. Në një moment kur nuk merr një përgjigje, qoftë negative qoftë pozitive ndikon. Çfarë do bëhet me fatin tonë. Naftëtarët janë ngujuar. Le të na thonë kjo rafineri nuk do të punojë më, por heshtja vrejt më shumë sesa fjala.”, shprehet një prej tyre për Ora News.

Naftëtarët kanë 20 paga të prapambetura dhe ende nuk kanë marrë asnjë.