Gjatë orëve të para të sesionit të sotëm, çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare janë regjistruar në rritje të ndjeshme, rrjedhojë e pritshmërive për shkurtimin e prodhimit nga vendet e OPEC, paçka se shqetësimet në treg janë ende të pranishme.

Në këtë rubrikë ju njohim me ndryshimin e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare dhe ju tregojmë çmimin real me shumicë, me të cilin nafta del sot nga dy portet kryesore të vendit, në varësi të tendencës së çmimeve gjatë ditës së kaluar.

Rënia e çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare gjatë sesionit të kaluar është reflektuar edhe në tregun vendas ditën e sotme. Kështu, sot, nafta me shumicë në dy portet e vendit shitet me 153.24 lekë për litër, në rënie me 0.37% në krahasim me sesionin e kaluar.

Çmimi i pasqyruar është aktual dhe i referohet vetëm ditës së sotme. Luhatjet në çmimin e shumicës, përveç çmimit me të cilin kuotohet në bursë, vijnë edhe në bazë të kostove të transportit, cilësisë së produktit të zhdoganuar, kursit të këmbimit ndërmjet dollarit dhe lekut, si dhe barrës shtetërore, që sot fiksohet në rreth 92.7 lekë për litër.

Këto të dhëna i referohen çmimit përfundimtar me të cilin nafta hyn në tregun me pakicë, dhe jo çmimit me të cilin shitet në pikat e karburantit.