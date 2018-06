Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, e ftuar në “Tonight Ilva Tare”, duke folur për zgjedhjet e ardhshme lokale, tha se në Tiranë diskutohen edhe emrat e dy ministrave si kandidatë, pa dhënë emra.

Kryemadhi: Duam apo s’duam, sot kandidat për kryetar bashkie në zgjedhjet e ardhshme nuk do të jetë figura më intelektuale dhe më gjithëpërfshirëse e qytetit. Sot kandidat për kryetar bashkie, do të jetë një figurë me pesë emra. Mundësisht një njeri me 5 emrat, që është dënuar.

Tare: Thatë pak më herët që janë në staf administror që po bëhen gati? Kush janë ato?

Kryemadhi: Janë nja dy ministra..

Tare: Që po përgatiten…për kryetar bashkie për Tiranën?

Kryemadhi: Do ta them pas emisionit..nuk po bëj diversione. Shkoni pyesni shefat e kabinetit të disa ministreve që keni në kabinete. Njëra është zonjë.