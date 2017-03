Ajo është një moderatore në Kosovë.

Bëhet fjalë për Liberta Spahiun e cila në një intervistë ka zbuluar ndër të tjera se dikur ka përfunduar në burg. Kjo ngjarje ka ndodhur në New York dhe shoqërimi në polici ka qënë për shkak të ngarjes së makinës me shpejtësi jashtë normave.

Pas kësaj Spahiu qëndroi në rajon për 30 orë duke humbur fluturimin dhe ju desh të qëndronte në New York edhe për një javë më shumë. Ajo përveç marrjes pjesë në ‘Kosova New Face 2000’ është bërë e njohur edhe për lidhjen me reperin Getoar Selimi.