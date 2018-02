Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, gjatë një inspektimi në zyrat vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe ALUIZNIT të qytetit të Beratit, paralajmëroi punonjësit se në rast denoncimesh për korrupsion, ata do të pushohen nga puna dhe do të dërgohen për ndjekje penale.

Ministrja Gjonaj u shoqërua në këtë inspektim nga Zëvendëskryeministrja Senida Mesi, në kuadër të mbledhjes së Këshillit të Ministrave në qytetin e Beratit. Sipas ministres së Drejtësisë, institucionet e ZRPP-së dhe ALUIZN-it duhet të trajtojnë me përparësi dhe kërkesat që vijnë nga organet e veting-ut për gjyqtarët dhe prokurorët.

“Në kuadër të jetësimit të Reformës në Drejtësi dhe procesit të Vetting-ut nuk do të tolerohet asnjë vonesë për informacionin e kërkuar nga organet e Vetting-ut apo rivlerësimit kalimtar, kombëtar apo ndërkombëtar në këto zyra. Për çdo rast abuzimi në kurriz të qytetarëve apo akt korruptiv të konstatuar, do të ndërmerren menjëherë masa disiplinore, si dhe do të referohet kallëzim penal në Prokurori për çdo punonjës apo drejtues sa herë të ketë indicie për konsumim të veprës penale”, – ka thënë ministrja Gjonaj.