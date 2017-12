kryesoretë funditlajmeidesportpaparazzistilplanetsyri i lapsitdossierblogmë të lexuarat

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, në zyrën e kryeprokurores Marku

42 minuta më parë

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, ka hyrë në një takim me Prokuroren e Përgjithshme Arta Marku mëngjesin e sotshëm.

Takimi ka nisur në orën 9:00. Qëllimi mendohet se është shkëmbimit i informacionit mes dy institucioneve për grupet kriminale dhe trafikun e drogës. Disa javë më parë, ndërsa fliste për akuzat që iu bënë Saimir Tahirit nga prokuroria, Fatmir Xhafaj shprehej se segmente të caktuara të prokurorisë janë të politizuara. Pritet të shihet nëse Xhafaj do ta ndajë këtë shqetësim edhe me kryeprokuroren e përkohshme Arta Marku.