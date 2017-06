Ish-kreu i LSI-së dhe njëherësh Presidenti i zgjedhur Ilir Mata i ftuara në emision “Dritare”, të gazetare Rudina Xhunga, ka folur lidhur për shanset e një koalicioni të mundshëm PS-PD apo për një koalicion PS-LSI.

“Thotë se pse nuk bëjmë koalicione? Hajde bëjmë bilancin? Ai asnjë herë nuk i ka qejf mesa duhet e ballafaqimet dhe analizimet.

Një koalicion Rama-Basha është një koalicion që nuk mund të funksionojë dhe është një koalicion “pa këllqe”.

Ndërsa nga ana e saj, LSI ia dhe shansin një herë doktorit dhe një herë PS, se po të ishte për Ramën nuk do ai kishim dhënë. Vetëm pas shumë kohësh mund të bëjmë koalicion me PS, normalisht jo me Ramën. Tani ka ardhur koha që LSI tu tregojë këtyre forcave që mund të ja dalë e vetme dhe jo me kot na qëlloi 1-shi” – tha Meta.