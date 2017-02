I ftuar në emisionin “Top Story” të Sokol Ballës në TCH, kryetari i Kuvendit Ilir Meta është pyetur se për kë e kishte recituar në media poezinë e Dritëro Agollit që mbyllet me vargjet “Në vendin tim, në vendin tënd, një i çmendur, të gjithë i çmend”. Meta e përmendi këtë poezi duke folur pak ditë më parë në një konferencë shtypi për debatin mes kryeprokurorit Adriatik Llalla dhe ambasadorit amerikan Donald Lu. Në atë konferencë ai mbajti krahun e kryeprokurorit, por Meta nuk pranon që vargjet të ishin për diplomatin amerikan.

“Unë besoj se irracionaliteti në politikë dhe në debatin publik është fenomeni që duhet të na tërheqë vëmendjen për të qenë më të qetë dhe emocionalë për ti qëndruar larg këtij fenomeni që ka shkruar Agolli 22 apo 23 vjet më parë. Unë kisha fatin që kam qenë në krah të tij që ai duke dëgjuar parlamentin e asaj kohe kur ai shkroi ato vargje.

Ishte një mesazh për të qetësuar debatet. Ndaj të gjithëve dhe ndaj medieve që ndonjëherë keqraportojnë duke nxitur debate të tepërta. Ishte një mesazh për të qetësuar gjërat sa më shumë.

Unë nuk jam bërë palë me asnjë. Unë jam palë me të vërtetën. Sidomos kur bëhet fjalë për një gjë që kam marrë pjesë vetë siç ishte edhe hedhja e shortit të KED” – tha Meta.

“Atëherë u çmend ambasadori Lu?”- pyet Balla.

“Unë nuk e mendoj kurrë këtë. Ai ose është keqinformuar, ose di gjëra të tjera që nuk i di unë”- tha Meta.