Presidenti Ilir Meta parashikon se nëse Reforma Zgjedhore nuk do të bëhet me konsensus të palëve atëhere nuk negociata me Bashkimin Europian.

Në një konferencë para mediave, Meta thotë se ai vetë në dorë ka vetëm të kthejë njëherë në parlament për rishikim Kodin e Ri Zgjedhor dhe pastaj me apo pa konsensus ai do të miratohet.

Por Presidenti thotë se nëse edhe këto 2 ditë nuk ka konsensus atëhere s’do të ketë as çelje të negociatave.