I ftuar në emisionin “Opinion” ish-kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta duke ju përgjigjur pyetjes së një qytetari në telefon se ku do ti gjente armët për të armatosur popullin pasi në Shqipëri nuk ka dyqane armësh, përgjigja e Metës ka qenë e menjëhershme.

“Dihet ajo shprehja, në mos kini armë gjeni, ja rrëmbeni atij qeni”, - tha Meta duke iu referuar kenges labe.

Në vijim Meta ka shpjeguar se nuk do të dalë me Ramën për qafe pas këtyre sulmeve në datën 26 qershor. LSI është e hapur për të bërë koalicioni me socialistët dhe jo me Edi Ramën.

“Me Ramën e kemi mbyllur, por dyert e socialistëve janë të hapura për koalicion”

Meta deklaroi se nuk ka asgjë personale me Ramën.

“Nuk kam asgjë personale me Ramën. Nuk kam patur asnjëherë, që nga video me Dritan Priftin që është e ditur që ai e ka orkestruar. Nuk përfshihen në politikë gjërat personale”, është shprehur Meta.