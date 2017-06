I pyetur në #DritaremeRudinën në Vizion Plus, për marrëdhënien që ka me Berishën, Ilir Meta ka treguar respektin e veçantë për të.

“Doktori është më i majtë se lali Eri. E kam vlerësuar për shkak të qëndrimeve të tij. Respekti është një gjë e rëndësishme në politikë, aq më tepër që kur ke bashkëpunuar me të dhe nuk bashkëpunon më. Nuk dua që të ngelet politikani i vetëm në CV time, që mban përgjegjësi. Ne kemi nevojë për politikanë që mbajnë përgjegjësi. Përgjegjësinë Berisha e mori me votë”, tha Meta.

I pyetur për Bashën, Meta ka tha se edhe Bashën e ka mbështetur, por nuk ka lënë takime me të pas orës 12 të natës. I pyetur nëse është zhgënjyer për shkak të marrëveshjes që bëri me Ramën, Meta u shpreh me ironi: “Habi është kur mban fjalën dhe jo e kundërta”.