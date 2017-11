Presidenti Ilir Meta theksoi se raportet që ka me Edi Ramën nuk kanë asnjë ndikim tek sjellja e tij si kryetar i Republikës së Shqipërisë.

Sipas Metës, nga 24 korriku, kur mori detyrën e presidentit, partia e tij është vetëm kushtetuta e Shqipërisë.

“Raportet midis politikë me njëri-tjetrin kanë zero ndikim tek sjelljet tek sjelljet dhe veprimet e mia si president. Nga 24 korriku unë kam vetëm një parti që është kushtetuta e Shqipërisë dhe nuk më intereson asgjë që ka lidhje me të kaluarën time apo me raportet në të kaluarën me cilin do. Një nga arsyet që u zgjodha si president ishte se nuk kishte kandidat më të mirë për të përfaqësuar opozitën.” – u shpreh Meta në një intervistë për emisionin “200”, i pyetur për raportin e tij me kryeministrin e vendit.