“Aq mandate sa mori LSI përpara 4 vitesh në 2013 kur ishte në koalicion me Rilindjen aq mandate do t’i marrë vetëm në Tiranë në 25 qershor. Se ne nuk kandidojmë deputetë me rekorde kriminale, ata i promovoi rilindja, ne promovojmë të rinj dhe të reja.” – deklaroi Meta në takimin elektoral të LSI në sheshin ‘Nënë Tereza’.