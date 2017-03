Kancelarja gjermane, Angela Merkel, do të vizitojë Moskën më 2 maj, ku do të zhvillojë një takim me presidentin rus, Vladimir Putin. Lajmi u bë i ditur nga vetë presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, pas një takimi me kryeministrin e Bavarisë dhe kryetarin e Unionin Kristian Social, Horst Seehofer.