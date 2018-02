Mediat greke konsiderojnë se refuzimi i djeshëm i presidentit Ilir Meta për dhënien e plotfuqishmërisë ministrit të jashtëm, bllokon negociatat për marrëveshjen e detit midis Athinës dhe Tiranës.

Në kohën që mjaft media e krahasojnë zhvillimin e djeshëm si “bombë” apo “silurë”, titulli më i përmbajtur është ai i televizionit Skai: “Në ngrirje diskutimet për ZEE me Shqipërinë”.

“Në një konferencë për shtyp, presidenti shqiptar Ilir Meta theksoi se nuk dha pëlqimin e tij që të vazhdojnë negociatat me vendin tonë për delimitimin e kufijve detarë, që kanë të bëjnë me zonat ekskluzive ekonomike”, nënvizon televizioni Skai.

Gjithsesi, ky televizion, ndër më të shikuarit në Greqi, vë në dukje se deri në momentin e zgjedhjes në postin e lartë, Ilir Meta ishte kryetar i LSI, që sot ndodhet në opozitë.

Portali newsbomb.gr, nënvizon se zhvillimi i ri që vjen nga Tirana i shtohet “qëndrimeve provokative të Turqisë në detin Egje dhe Mesdheun Lindor, duke krijuar një dekor shpërthyes”. “Presidenti i Shqipërisë fqinje, Ilir Meta, i hedh benzinë zjarrit në marrëdhëniet greko-shqiptare, duke bllokuar negociatat Athinë-Tiranë për kufijtë detarë”, vë në dukje portali grek.

“Klima diplomatike ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë duket se u hodh në erë nga presidenti shqiptar”, komenton nga ana e vet portali lifo.gr.

Gazeta kryesore e opozitës greke, “Elefteros Typos”, e konsideron si “bombë” refuzimin e presidentit Meta.

“Bombë për kufirin detar midis Greqisë dhe Shqipërisë. Presidenti shqiptar bllokon negociatat”, titullon kjo e përditshme shkrimin e vet të zgjeruar.

“Presidenti i Shqipërisë u ka vënë zjarr marrëdhënieve greko-shqiptare pas refuzimit të djeshëm për të lejuar vazhdimin e negociatave të mëtejshme me Greqinë për kufirin detar. Meta kërkoi me shumë informacione lidhur me mënyrën e negociimit të qeverisë”, vë në dukje Elefteros Typos.

Gazeta e djathtë, “Demokratia”, komenton se refuzimi i presidentit Meta është “një silurë” për zonat ekskluzive ekonomike. E njëjta gazetë, duke iu referuar burimeve të mirinformuara, njofton se kryeministri Tsipras planifikon të zhvillojë një vizitë në zonën ku jeton minoriteti grek në Shqipëri.