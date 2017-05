Shkrimi i Kastriot Myftarajt, që e cilësonte vrasjen e ambasadores së BE-së, Romana Vlahutin si një akt “anti-terrorist”, ka bërë jehonë edhe në mediat e huaja.

Kësaj ngjarje, Fox News i dedikon një shkrim, ku duke iu referuar mediave shqiptare shkruajnë se thirrjet e tij ishte terroriste.

“Çdo qytetar shqiptar që e do vendin e tij mund të vrasë Romanën dhe kjo do të ishte një akt anti-terrorist, jo terrorist”,- ka shkruar Myftaraj. Ai përballet me një masë që mund të shkojë deri në tre vite burg.