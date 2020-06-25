MEDIA NACIONAL DHE PRESIDENTI I SAJ ZOTI FLAMUR BUCPAPAJ
SHPREHIN INDINJATEN NGA PROKURORIA SPECIALE HAGE, PRESIDENTIT HASHIM THACI DHE ZOTI KADRI VESELI.
LUFTA E UCK ISHTE LUFTE E DREJTE DHE E PASTER.
HAGA DUHET TE DENOJE ATA MILLOSHEVICJAN QE BENE MASAKRA NE KOSVE.
JANE ME MIJRA TE ZHDUKUR DHE GRA TE PERDHUNUARA KOSOVARE, DHE ASNJE DENIM DERI TANI PER PUSHTUESIT.
EUROPA SDUHET TE BEJE LOJRA QE DIHEN PERKRAHE SERBISE.
KOSOVA DHE SHQIPERIA BASHKE NE LUFTE DHE NE PAQE SHQIPERI ETNIKE.
SHQIPERIA KOSOVA BASHKE PERHERE.