Kënga e tyre me siguri do të jetë hit. MC Kresha do të vijë me në një bashkëpunim me një nga këngëtaret shqiptare më të famshme në botë. Bebe Rexha ft MC Kresha, si ju duket ky bashkëpunim? Sipas Prive, dyshja do të sjellë një këngë së bashku, të cilën e kanë regjistruar 1 muaj e gjysmë më parë.

Kënga e dyshes së famshme pritet të publikohet në ditët në vijim. Nuk dihet se çfarë ritmesh do të ketë kënga, por duke i njohur të dy këngëtarët me siguri do të jetë rimtike. Duhet të presim edhe pak kohë për ta dëgjuar hitin e ri të dy këngëtarëve.