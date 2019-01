Punimet në autostradën Tiranë-Durrës kanë përfunduar. Ndërhyrjet në këtë segment rrugor kishin shkaktuar për 14 ditë me rradhë trafik të rënduar për përdoruesit e mjeteve të cilët u detyruan të përdornin rrugët dytësore, me rradhë makinash deri në 5 kilometra.

“Sot nga ora 00:00 hapet trafiku në segmentin rrugor Kaza Italia Mbikalim Kashar në të dyja drejtimet” , thuhet në njoftimin për shtyp të Autoriteti Rrugor Shqiptar.

Njoftimi:

Sot nga ora 00:00 hapet trafiku në segmentin rrugor Kaza Italia Mbikalim Kashar në të dyja drejtimet.

Punimet për vendosjen e tombinove kanë mbaruar.

Do të vazhdohet me punimet e tjera plotësuese, por këto nuk do të pengojnë trafikun normal të mjeteve.

I kërkojmë ndjesë përdoruesve të rrugës dhe bizneseve për trafikun e krijuar gjatë këtyre ditëve dhe i falenderojmë për mirëkuptimin.