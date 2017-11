Kryesia e Partisë Socialiste është mbledhur pasditen e sotme dhe pritet të diskutohet zëvendësimi i Saimir Tahirit në postet që u pezullua në parti pas akuzave për lidhje me klanin e trafikut Habilaj.

Në mbledhjen e sotme do të diskutohet dhe më pas do të vendoset për emrat që do të zëvendësojnë Saimir Tahirin në këto poste.

Në mbledhjen e kaluar të grupit parlamentar, kreu i partisë Edi Rama, njoftoi largimin e deputetit Saimir Tahiri nga grupi, deri në zbardhjen e së vërtetës.

Ndaj deputetit Tahiri, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka nisur hetimet për implikimit të emrit të tij në dosjen e përgjimit të bandës së Habilajve.