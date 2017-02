Në intervistën e parë televizive, pas shkarkimit si ministër Ylli Manjani ndaloi në çdo detaj të largimit të tij. Në një intervistë për Rudina Xhungën në emisionin “Dritare” ai pranoi se shkarkimin ia komunikoi vetë Ilir Meta. Manjani thotë se nuk ka pasur asnjë kontakt me Edi Ramën, as për dorëheqje, as për shkarkim.

“Misioni im, si ministër, ishte vetëm një, të vendos standardin e sjelljes publike të ministrit. Këtë mandat më dhanë dhe ndoqa strategjinë të kryej mandatin dhe përgjegjësinë që më vendosën, standardin e një ministri. Ministri është autoritet publik dhe që nuk nënshtrohet kollaj, pa argument. Ministri propozon, debaton.”

Manjani vazhdon: “Meta më bëri të ditur situatën e vështirë që kishte krijuar standardi im si ministër në raport me kryeministrin dhe më tha se mund të zëvendësohesha dhe unë rashë dakord. LSI gjykon më mirë se unë. Metës do ia jepja në çdo çast dorëheqjen, por jo Ramës. Unë nuk kisha kryer asnjë krim. Ndaj refuzova dorëheqjen dhe dola fola. Duhej të flisja, sepse nuk u hoq drejtori i burgut te Vaqarrit, por Ministri i dytë i Drejtësisë, pas Naços.”

Manjani: Kam pare videot e ministrave me te dashurat e tyre te hoteli i Balilit

Ylli Manjani i qëndroi dhe e përsërit deklaratën e tij në lidhje me videot e ministrave me të dashurat në hotelin e Klement Balilit.

“Po, më ka rënë në dorë dhe ishin të shërbimeve sekrete,” – tha ai, duke pranuar se nuk do të fliste për to, por për faktin se nuk qe ai përgjegjës për moskapjen e Balilit, por policia e shtetit.

“Ka një datë, 17 maji 2016, kur Interpoli lëshoi urdhër-arrest. Interpol Albania ka pasur dhe ka detyrë ta arrestojë. Policia nuk e ka arrestuar dhe policia mos t’i bjerë anash sepse janë alibi që nuk justifikohen. Jam i vetmi zyrtar që kam kërkuar sistematikisht arrestimin e Balilit. Arrestimin e bën policia, e bën Ardian Çipa. Policia u mundua t’i hedhë fajin prokurorisë por, ishte faji i saj, i policisë së shtetit.”-tha Manjani në Dritare me Rudinën.