Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi bën thirrje strukturave të LSI-së që të mbështesin protestën e studentëve të hënën, pa flamur partiak. Deklaratat ajo i bëri gjatë një takimi me strukturat e partisë në Durrës.

“Të hënën bashkojuni studentëve. Nëse nuk i bashkohemi pa flamuj partiak e karta anëtarësie do të jetë shumë vonë për ata, për ne dhe Shqipërinë. Sfida e Shqipërisë nuk është që të mbajmë Edi Ramën në pushtet dhe një grusht të vogël njerëzish por hapja e negociatave, integrimi në BE. Secili ti hipë furgonit dhe ti bashkoheni. O sot o kurrë, kemi shansin dhe mundësinë ti japim një shpresë të rinjve se ky vend do bëhet një ditë. Vetëm Edi Rama nuk bëhet. Ai është që mban peng Shqipërinë dhe zhvillimin e Shqipërisë, negociatat dhe reformën në drejësi, reformën zgjedhore.”, tha Kryemadhi.