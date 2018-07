Në seancën e sotme parlamentare, ku kërkohen 84 vota për kalimin e ligjit të magjistraturës, deputetët e Partisë Demokratike kanë bojkotuar. Në sallë kanë qenë vetëm deputetët e LSI-së, prej të cilëve ka folur Luan Rama. Ai u duk se ishte kundër votimit të ligjit, megjithatë fjalën e fundit e tha kur mikrofoni ishte fikur, pasi Gramoz Ruçi ia hoqi të drejtën për t’u shprehur nga foltorja e kuvendit.

Gjithsesi pasi mbaroi së foluri, Luan Rama kërkoi 10 minuta pushim në emër të grupit parlamentar të LSI. Seanca është ndërprerë në pritje të LSI-së.

Nga Partia Socialiste, oferta që i është bërë LSI-së për t’i bashkuar votat për ligjin e magjistraturës nuk është e fshehtë. Disa herë, Taulant Balla ka deklaruar se mazhoranca është në komunikim me një pjesë të opozitës për t’i bashkuar votat për ligjin e magjistraturës. Mbetet për t’u parë se sa vota do të mund të sigurojë sot që është seanca e fundit për këtë sesion dhe nëse do t’ia dalë të përçajë opozitën.

