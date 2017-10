Në përgjigjen që i dha monologut të Edi Ramës këtë fundjavë, Lulzim Basha përmendi emrat e atyre që kanë vrarë veten në 4 vite për shkaqe të lidhura me qeverinë.

1) Estref Halili nga Kolonja e Lushnjës, i arrestuar për një cigare hashash

2) Melita Çenga, infermiere nga Shkodra dhe Brunilda Meka nga Korça u hoqën nga puna dhe shkuan drejt vetëvrasjes se nuk mbanin dot familjen

3) Resmije Alla, 35 vjeç humbi jetën duke rilidhur korentin për pompën e frymës së djalit të saj 6 vjec me azëm, se nuk kishte mundësi të paguante faturën e rritur

4) Qamil Zela, i burgosur, i vetëvarur për një borxh prej 3 mijë e 200 lekësh ndaj OSHEE, Arif Doda, Klajdi Muça, Llazar Nasi, Gjovalin Gjini të vetëvrarë se nuk paguanin dot faturën e energjisë

Të gjithë këtyre Basha i ka vënë përballë rastin e Saimir Tahirit, që megjithëse i akuzuar për trafik droge me bandën e Habilajve sot është i lirë.

“Edi Rama dhe qeveria e tij janë të zhytyr në krim dhe të kapur nga krimi. Shteti mafioz që burgos dhe dhunon të varfërit dhe mbron e ndihmon kriminelët dhe politikanët e lidhur me krimin duhet shembur nga themelet” është thirrja me të cilën Basha mbyll deklaratën e tij.