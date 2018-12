Në faqjen e “Lëvizjes pë Universitetin” këtë herë është publikuar një mesazh kërcënues për pedagogët. Pasi të fitojnë betejën me Ministrinë e Arsimit, studentët deklarojnë se pedagogët do jenë shënjestra e rradhës.

“Të ashtëquajturit pedagogë që mbajnë provimet ditë të shtune duke kërcënuar se do marrë 0 pikë kush mungon, do jenë shënjestra e radhës pasi të arrijmë fitoren e nuk do ta harrojmë.

Ju jeni turpi i universitetit!”, shkruan “Lëvizja për Universitetin.