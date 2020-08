Një lëkundje tërmeti është ndjerë në vend këtë mesditë, me epiqendër në Detin Adriatik. Lëkundja raportohet nga faqja e regjistrimit të tërmeteve, me magnitudë 4.1. EMSC e ka regjistruar lëkundjen me magnitudë 3.8, në Detin Adriatik.

Share this:Facebook Share

Facebook