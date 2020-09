Në tregun valutor vendas, dollari amerikan blihet 104.60 lekë dhe shitet 105.30 lekë.

Euro blihet me 123.80 lekë dhe shitet 124.30 lekë ndërsa franga zvicerane blihet me 114.50 lekë dhe shitet me 115.50 lekë.

Paundi britanik blihet me 133.50 lekë dhe shitet 135.50 lekë.

