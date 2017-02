Disa ditë më parë në Komisionin e Shëndetësisë, Ilir Beqja u mburr me investimet në urgjencën e Tiranës dhe me atë që e quan flota e 190 ambulancave. Deklaratat e Beqjes mund të tingëllojnë si arritje për ata që nuk e njohin situatën, por kanë shkaktuar irritim tek bluzat e bardha që i duhet të punojnë me mjete primitive. Shikoni me cfarë mllefi, dëshmon infermieri i intervistuar nga emisioni Stop. Frrok Bardhi punon

prej 15 vitesh në urgjencën e Tiranës