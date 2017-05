Pak para nisjes së protestës së opozitës, kryeministri Edi Rama ka postuar në faqen e tij në Facebook një set fotografish nga hapja e sezonit turistik në Vlorë dhe nga Lungomare.

“Miremengjes dhe dhe ju uroj një fundjavë të mbarë me këtë kolazh fotosh nga java e çeljes së sezonit turistik në Vlorën që po rilind, më tërheqëse dhe mikpritëse se asnjëherë”­ shkruan Rama.

Nuk dihet me saktësi se ku do të jete kryeministri sot gjatë protestës së opozitës. Dje është raportuar se në axhendën e tij ishte parashikuar që ai të merrte pjesë në Bienalen e Venecias, ku do të prezantonte si artist me koleksionin e tij të vizatimeve “të zyrës”.