Në një konferencë për shtyp, kryeministri Edi Rama ka premtuar se në shkurt të vitit 2021, do ta çojë nivelin e papunësisë nën 11%. Rama deklaroi se projeksionet për ekonominë shqiptare ishin pozitive, por tërmeti dhe pandemia ndikuan për ndryshimin e tyre.

“Deri një ditë para tërmetit, projeksionet për ekonominë shqiptare ishin pozitive. Papunësia, e cila për vitin 2019 ishte më e ulëta në rajon me 11%, pritej të shkonte edhe më poshtë. Borxhi ishte në trajektore rënëse nën 65%, investimet e huaja dhe turizmi do të kishin impakt të shtuar, por gjithçka ndryshoi me tërmetin e parë dhe me tërmetin e Covid-19. Sidoqoftë, masat e marra nga qeveria në të dy drejtimet, konferenca e donatorëve e suksesshme e Brukselit, si dhe paketat e shpëtimit në periudhën e karantinës së përgjithshme kanë ndihmuar që sot të mund të themi pa frikë se nëse mund të kishim kaluar lehtësisht në më shumë se -10% të prodhimit të përgjithshëm, presim të kufizohemi në më pak se 4,5%. Nuk është pak si parandalim”, tha Rama.

Kryeministri shtoi se masa janë marrë për nxitjen e ekonomisë. Kreu i qeverisë tha se prioritet është ripunësimi sa më shpejt i atyre që ishin në punë para pandemisë.

“Kemi vënë në dispozicion programet e ripunësimit dhe qëllimi është që në harkun e një viti të tejkalojmë nivelin e shkurtit të këtij viti, ku me 11% papunësi arritëm nivelin më të ulët të papunësisë që nga viti 1991”, u shpreh kryeministri.