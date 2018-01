Në takimin me strukturat e LSI-së në Fier, Monika Kryemadhi i bëri thirrje naftëtarëve të Ballshit dhe Fierit t’i bashkohen protestës së opozitës më 27 janar.

Kryemadhi u shpreh se kjo protestë nuk do të jetë për flamurin e LSI-së apo PD-së, por për qytetarët shqitparë.

“Protesta e janarit ka rëndësi pasi ka për qëllim të vetëm angazhimin e çdo qytetari për të protestuar, dhe për të ngritur flamurin e shpresës ndaj këtij realiteti të hidhur ku jetojmë sot. Kjo nuk do të jetë një protestë për flamujt partiakë. Në fakt më shumë se naftëtarët e Fierit për të protestuar më datë 27 janar, nuk ka, duke patur parasysh mashtrimi që i është bërë prej një viti duke i thënë se do merrni pagat e prapambetura. Por jo vetëm pagat, por As sigurimet nuk i janë paguar. Mënyra si janë tallur me ta ka qenë abuzuese dhe diskriminuese”, u shpreh Kryemadhi.