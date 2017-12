Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, thotë se i ka bërë bllok telefonit të Kryeministrit Edi Rama.

“I kam bërë bllok, pasi është i padurueshëm me mesazhet e tij të gjata. Me Edi Ramën kam konflikt politik. Është një njeri që e urren debatin. Është i vetmi kryeministër që e kalon kohën e lirë me banditët”, tha ajo gjatë një interviste për Report Tv.

