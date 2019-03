E ftuar në emisionin “Opinion” kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi deklaron se protesta e 16 marsit do jetë më e madhja që ka zhvilluar ndonjëherë opozita.

Ajo shprehet e bindur që vendi do shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme, madje shton se vetë Partia Socialiste po përgatitet që zgjedhjet e parakohshme të zhvillohen në muajin maj. Po sipas saj, do të shtyhen edhe zgjedhjet vendore.

“Partia Socialiste po përgatitet për zgjedhjet e parakohshme në fund të muajit maj. Zgjedhjet lokale do të shtyhen në muajin shtator-tetor” – tha ajo.