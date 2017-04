Monika Kryemadhi kërkon të mos e thërrasin “Zonja e Parë”. Bashkëshortja e Ilir Metës tha se ajo do të qëndrojë si deputete dhe nuk do të tërhiqet nga Kuvendi.

“Sot kam votuar si deputete e thjeshtë. Me kushtetutë zonja e parë nuk ekziston. Unë jam deputete dhe do ta mbaj këtë post. Për drejtimin e LSI-së do jetë sipas parimit 1 anëtar një votë. Nuk kam menduar ende të kandidoj ose jo”, tha Kryemadhi.