Evis Kushi u prezantua nga Edi Rama si ministrja e re e Arsimit, pas largimit të Besa Shahinit nga ky pozicion.

Vëmendja që Evis Kushi mori me katapultimin në krye të Ministrisë së Arsimit, bëri që emri i saj të futej në sitë pa humbur kohë. Studiuesi Vladimi Kola me kërkimet e tij ka zbuluar se artikulli shkencor i Kushit është 70% plagjiaturë.

Kola shkruan se 70% e artikullit shkencor me titull “Political transition , Corruption and income inequality in neë democracies. Special case Albania”, i vitit 2010, me autore Marsida Ashiku dhe Evis Kushi, është kopjuar nga një tjetër artikull shkencor me titull “Political Transition, Corruption, and Income Inequality in Third-ëave Democracies”, i vitit 2007, me autor Eric Chang. ©LAPSI.AL

MINISTRJA E RE E ARSIMIT EVIS KUSHI (CAKU), SI BASHKËAUTORE, ME ARTIKULL SHKENCOR 70% PLAGJIATURË (TË KOPJUAR)

Natyrisht nuk mund t'i mohohet znj. Evis Kushi (Caku) Doktoratura në Staffordshire University (Mbretëri e Bashkuar) dhe shkrimet e tjera shkencore, por nga kontrolli im në internet rezulton se 70% të artikullit shkencor me titull "Political transition , Corruption and income inequality in new democracies. Special case Albania", i vitit 2010, me autore Marsida Ashiku

