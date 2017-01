Rusia ka mohuar të ketë mbledhur të dhëna kompromentuese për Donald Trump nga agjencitë e saj të inteligjencës.

Dimitri Peskov, zëdhënësi i Presidentit rus Vladimir Putin tha se akuzat janë “të sajuara” dhe “një përpjekje e qartë për të dëmtuar marrëdhëniet”.

Këto “pretendime të pabaza” thonë se fushata presidenciale e Trump ka komunikuar fshehurazi me Moskën. Gjithashtu thuhet se Rusia ka informacion në lidhje me prostitutat që kanë pasur lidhje me Presidentin e zgjedhur amerikan.

Donald Trump nga ana e tij i ka dënuar këto raportime.