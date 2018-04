Ministri i jashtëm grek, Nikos Kotzias do të vizitojë sërish Tiranën, ndonëse ishte këtu disa ditë më parë. Lajmi raportohet nga gazeta greke ‘Protothema’, e cila shkruan se vizita e Kotzias do të zhvillohet të martën. Ai nis një tur takimesh fillimisht në Tiranë, Prishtinë, Beograd dhe më pas në Shkup. Qëllimi i vizitës nuk bëhet me dije ende, ndërsa raportohet se ai do të jetë i shoqëruar nga një delegacion i vogël. Shqipëria dhe Greqia janë në negociata për zgjidhjen e çështjes së kufirit detar. Pritet që gjatë kësaj vere në Tiranë të mbërrijë kryeministri grek, Alexis Tsipras, për të nënshkruar paktin e ri detar mes dy vendeve.