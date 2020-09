KOSOVA NUK DUHET TË HARROJË

Numri i varrezave masive të shqiptarëve të vrarë është i madh dhe nuk mund të konstatohet.Një numër i madh i tyre është gjendur në Kosovë dhe Shqipëri. Në Kosovë janë zbuluar 137 varreza masive, ku në një varrezë të tillë u gjetën 5 deri në 158 kufoma (në Lubeniq, Jabllanicë, Ferizaj etj.) Duhet përmendur varrezat masive në Izbicë ku u gjetën kufomat e 158 shqiptarëve.Varrezat e shqiptarëve në Serbi u zbuluan në Petrovo Selo, Bajina Bashta, Peruaç, Bajtanicë, Rashkë etj. Gjatë punës në hulumtimin e krimeve të luftës Tribunali i Hagës nga Marsi i vitit 2000 ka indentifikuar 529 varreza masive, në të cilat janë zbuluar 4300 trupa të të vrarëve.

Në librin “Arkivi i luftës” (i agjencisë shtetërore informativë) “Kosova Press” ( vëllimi i parë) që përfshin datat nga 4 janar – 28 shkurt 1999, raportohen rastet e para të zhdukjeve të personave civil në Pejë, duke theksuar raste ku milicia serbe kishte shkuar në familjen e personit të vrarë duke e marrë kufomën me pretekst për t’ia bërë autopsinë në Prishtinë. Fq.393. Gjatë kësaj periudhë rrëmbimet e shqiptarëve po bëheshin përditshmëri në Pejë, raporton Kosova Press. Fq.408

Në librin “ Arkivi i luftës” (i agjensisë shtetërore informative) “Kosova Press” ( vëllimi i dytë II) që përfshin të dhëna për gjendjen e rënde në Kosovë dhe luftën që po ndodhte aty dhe i cili mban të dhëna nga 1 Mars -10 Prill 1999, gjejnë një raport të KMDLNJ-së (Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave Dhe Lirive të Njeriut) mbi shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë gjatë muajit Shkurt 1999. Ky raport duke shpjeguar për hapjet e reja të fronteve të luftës në Kosovë, për pasojë kishte viktima, shkatërrime materiale, njerëz të zhvendosur nga shtëpite e tyre , të arrestuar dhe shumë të zhdukur. Në këtë raport thuhet se përveq të gjithë keqtrajtimeve të tjera, vrasjeve, masakrimeve, dëbimeve etj., KMDLNJ ka regjistruar vetëm për muajin Shkurt 39 raste të zhdukjes apo të kidnapimit, disa nga të cilët janë gjetur të vrarë e të masakruar. Fq.131 Po në këtë vëllim të “Kosova Press” njofton se më datën 2 Prill në fshatin Kotlinë të Kaçanikut një javë më parë janë kidnapuar 27 civil shqiptare. Burrat ishin ndarë nga familjet e tyre dhe mendohet se janë ekzekutuar dhe janë futur në një varrezë te përbashkët. Fq.453 Për një njoftim tjetër i mëvonshëm i datës 8 Prill nga burimet e UCK shohim se është zbuluar një varrezë masive po në fshatin Kotlinë të Kaçanikut, aty mendohet se janë varrosur 27 shqiptarë që në atë kohë mendoheshin si të zhdukur. Gjithashtu mendohet se varrosja e këtyre viktimave duhet të jetë bërë nga mesi i muajit Mars.Por nga kjo e dhënë dyshohet se varreza është e minuar dhe nuk është arritur të hulumtohet pa i njoftuar ekspertët përkatës.

E nisa me keto fakte qe flasin vetë për maskarat serbe ne Kosovë

Që nuk duhen harrruar dhe anashkaluar kurr nga asnje qeveri kosovare apo shqiptare

Rreth 80% e personave të zhdukur kanë qenë meshkuj të moshës vitale prej 18 deri në 40 vjeç, por në një përqindje më të vogël janë edhe personat e moshës 41 deri në 60 vjeç. Ka pasur raste që janë rrëmbyer dhe janë zhdukur dhunshëm edhe personat më të moshuar se 60 vjeç.

Pra kemi pas raste te pa meshirshme ndaj grave dhe femijeve kudo ne Kosvë,mijera raste perdhunimi dhe maltrajtimi te femrave kosovare….

Serbia e ka humbur ne lufte me Naton kosoven..Ajo është deshperuar deri ne fund ng kjo humbje dhe kerkon me çdo kusht tre fitojë aq sa të mund në tavolinë pjesë apo copa nga territori i pasur I Kosves me minerale…Për këtë ajo Serbia ka nenshkruar shumëmarrveshje por asnjë se ka rrealizuar ne terren…Ndersa Kosova ka qendruar ne heshtje vend numero …duke bere rrolin efaktiti te kryer se rrepublika e Kosves është kryer apo mbaruar si punë

Çfarë bën Serbia ne të njëjten kohë…Pretendonte marrë territore nga Kosova ne se duan njohje kosovaret dueht te japing 10% te territorit te sajë te pasur me minerale…se dyti..Te jenë monopol I furnizimit me produkte serbe ,mallra nga me te ndryshmet…Ku dihet eksporti 400 milion ero mallara serbe ne Kosove dhe asnje anasjelltas,sepse ajo nuk njeh asnje mallë prodhim irrepublikes se Kosoves

Serbia poja del te diskutoje pavarsinë e Kosoves separi me bllokade diplomatike,duke e ndaluar per tu antarsuar po thujase ne te gjithë organizmat nderkombetarë…Duke shtuar presionin mbi BE ,dhe USAn qe ajo Kosova te jetë krahine e serbise de fakto..Por duke e fshehur ne rezoluten 1244,dhe ne mnyre te ngadalt te marrë gjithë tregun ekonomik ,te beje investime… të sjell kolon serbe ne veri të Kosoves..dhe hap pas hapi te rrealizojë endrren e sajë per tu dislokuar përseri ne Kosovë E tashme nepermjet sajë të vijë ne Adriatik meqense Shqiperia ika premtuar port ne Adriatik Kosoves

Ajo po ecen shum shpejt perpara me zgjuarsi edhe me mbrojtje te kryqtarevene BE dhe gjetke po arrrin te bllokoje Kosoven kudo….Saqë per pak ja mori një pjesë te mirë asaj po te mos ishte Gjermania dhe Merkel

Ajo tashme po imerr dhe liqenin e ujmanit mos krejt nje pjesë po…Ajo tashme po imerr kontrollin energjitk..Manastiret po e po..Po merr rrol qendror investimi në hekurudha,,Mori mi ni shengenin,.Ndersa

Në planin ushtatrak ajo po ecen me shpejtesi për tu bërë me forta ne rajon Mori devijim hekurudhe në merdare,,Siguroi 13 miliardë dollarë investime nga amerikanet…Ajo me kohë ka siguruar levizjen e lirë me BE,ne Është Kandidate per BE…Dhe pothuajse asgjë si është thënë për masakrat ne Kosovë…per dëmet ekonomike ,perdhunimet etj…Pra ajo është rikuperuar plotesisht,ne te gjitha fushat ,ekonomike dhe politike..Ku sefundi arriti dhe mini shengenin ballkanik..Ku ajo është dominante ne ekonomi dhe kudo

Ajo poecen shpejt duke marrë fal avion mig 29 nga rusia tanke m_87 nga rusia ,dron nga kina dhe raketa merreze te mesme veprimi tok/ ajer…gjithashtu ka marre nga rusia edhe helikopter gjujtes shum te mire…Ajo ka forcuar dhe modernizuar ushtrine duke bëre pazare te pastra..me Rusine dhe Kinen dy armike te Usa dhe Be…dhe askush nuk e merr per keq,as nuk e detyron per asgjë……Pra Vuçiç po merr permasa lideri si në lindje ashtu dhe perendim duke demtuar rëndëçeshtjen shqiptare kudo…Duke bërë rrolin moderatorit ai po ibën një dem shumte madh shqipareve te kosoves edhe kudo…………………………..

Po Kosova çpo ben

RRepublika e Kosoves edhe Shqiperia

Harruan shqiptaret e Presheves Medvegjes dhe Bujanovcit

Harruan te kerkojne borxhin qe ka Serbia për demët ekonomike ne Kosovë

Harruan cdo krim dhe krime tjera qe ka hequr per 100 vjet populli Kosoves nen serbi Dëme qe kushtojnKosoves dhe ShqiperiseAfer në mbi 100 miliard dollar

Ne pergjithesi kjo udhëheqje ka devijuar nga çeshtja shqiptare duke mos bere asgjë ,as njohje ,as antarsim në okb… Amabasadsat kosovare dhe shqiptare ne bote flejn gjum dhe merren me çeshtje ekonomike te vetat..Minstrite e jashteme vetem diplomate nuk janë..Pra kjo klase politike nete dy anet duhet bojkotuar..sepse per temos i than tradhtare,po i theme pa aftë dhe korruptive

Deri tashi ska asnje shenj njohje te dyaneshme nga serbia jo e jo

Por me keqja ata kanë ngrire njohjet per një vit Shaka kjo e bërë nga njerz të pavotuar..nga populli..i Kosoves..Politikan tenderash vilash dhe…. Etjera,Që skan asgjë të perbashket me ato që u derdh gjak dhe u skarifikua nga gjithë shqiptaret,sespse,nuk luftuan veçkosovaret,po dhe ne ketej kufirit

Kosova dueht të behet antare okb-së ose te bashkohet me Shqiperinë

Dhe jo veç te gezohet nga një njohje siç qe Izraeli që dueht ta falenderojmë

Kosvoves I duehet unfikim ekonomik gjuhesor ,kulturor ,etnik ,kombetar,energjitik pa kufinj ,bashkim doganor ,pashaporta dhe id, qe vlejn njesoj atje dhe ketu,Patenta dhe valute të njejtë..me Shqiperinë

Kosova duehet të beje linjë hekurudhore me Shqiperine..hece ,tece.gaz natyror me SHqiperinë Dhe jo te thone jemi kombKOSOVAR TE HARROJNE LUFTEN QE KEMI BERE DHE PO BEJM QE PAVARSISHTDY SHTETE TË JEMI NJE KOMB DHE TË REGOJME NJËSOJ KUDO…

NATYRISHT QË DERI TASHI SHQIPERIA SKA FITUAR ASGJE NGA ÇLIRIMI I KOSOVES,SEPSE Mjerisht ata janë të orientuar nga tregu dhe mallrat serbe dhe maqedoanse

Dhe kan harruar tregun mbare shqiptar që po pengohet me force edhe nga udhe heqja shqiptare Por sduhet të harrojme se miqesia me usa -n bën që të mos e hedhim poshtë si marrveshje Sepese jemi borxhlinj gjithmonë Shba _së në veçanti Klintoneve dhe Busheve miqve te medhanj te shqiptareve

Ne vazhdim te kesaje do te mirpresim çdo gjë nga usa dhe qeverite e sajë duke besuar se ata nuk marrin kurr nisma kundër shqiptareve askund në botë

Prandaj dotë jëmi kurdohere me usan dhe qeverite e saje si vetmja garanci ekzistuese per ne ne botë…Prandaj Kosova duehet te fitoje ne marrveshejt e ardhshme.mos të bëjë asnjë tolerim ekonomik,as territorjal..Sepse sduam integrim as njohje ne shkembim territori ose falje te tijë siçështërasti I detit me Greqinë….Me jep territor ,pra tokë dhe merr njohje dhe integrim…poqe është keshtu nuk duam integrim..Shqiptaret do dine ne zgjedhjet e ardheshme te votojnë për njerzit e pakorrptuar,njerzit që nuk shesin tokë dhe intigritet,njerzit qe duan Shqiperine dhe Kosoven si nëna e tyre,e japin jetën për to Kosova është I vetmi vënd ne rajon iizoluar nga Be,dhe ne horizont nuk shihet ndonje dritë liberalizimi pa iplotësuar një me një kerkesat e Serbisë.

Flamur Bucpapaj