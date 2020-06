Koronavirusi tashmë ka shënuar gjysmë milioni viktima në gjithë botën, ose 501 mijë në total.

Kryesimin e mban SHBA me 127 mijë kurse ndjekin Brazili me 57 mijë dhe Britania e Madhe me 43 mijë.

Ka një trend në ulje të viktimave nga COVID-19 në gjithë botën, por në disa vende, përfshi edhe Shqipërinë javët e fundit janë shqetësuese pasi ka një rritje të numrit të viktimave.

Nga 501 mijë viktima në gjithë botën, në Shqipëri ka vetëm 58.