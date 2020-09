Takimet shoqërore të më shumë se gjashtë personave do të jenë të paligjshme në Angli mes një rritje të madhe të rasteve të koronavirusit. Ndryshimi i ligjit do të ndalojë grupe më të mëdha që takohen kudo brenda në shoqëri ose jashtë, tha qeveria.

Por nuk do të zbatohet për shkollat, vendet e punës ose dasmat, funeralet dhe sportet e organizuara ekipore të sigurta nga Covid. Ajo do të zbatohet përmes një gjobe prej 100 paund nëse njerëzit nuk arrijnë të respektojnë, duke u dyfishuar për secilën shkelje deri në një maksimum prej 3,200 paund.

Rregullat e reja të cilat hyjnë në fuqi në 14 shtatori shënojnë një ndryshim në udhëzimet aktuale të Anglisë.

Aktualisht, udhëzimi thotë se dy familje të çdo madhësie lejohen të takohen brenda ose jashtë, ose deri në gjashtë persona nga familje të ndryshme jashtë. Deri më tani policia nuk ka pasur kompetenca për të ndaluar tubimet nëse ato nuk i kalonin 30.

Kryeministri Boris Johnson pritet të japë detaje të mëtejshme të ndryshimeve në një konferencë shtypi në Downing Street.

“Një nga komentet që kishim përfshirë policinë ishte se na duheshin rregullat që të ishin shumë të thjeshta në mënyrë që të gjithë të dinin se çfarë janë”, tha sekretari i shëndetësisë Matt Hancock. “Dhe tani kjo tani do të zbatohet me rigorozitet nga policia.”

Hancock tha për BBC: “Kjo është me të vërtetë e thjeshtë. Takimet janë në rregull, ato duhet të jenë të distancuara nga shoqëria natyrisht, por grupe vetëm deri në gjashtë.”

Ai tha se kjo do të thotë që disa familje nuk do të jenë në gjendje të shohin të dy gjyshërit në të njëjtën kohë. “E dini, unë kam tre fëmijë,” tha ai. “Ne kemi një familje me pesë veta. Dhe kështu do të jemi në gjendje të shohim një person tjetër në të njëjtën kohë, si një familje e tërë.”

I sfiduar nëse rregullat e reja mund të ndalojnë gjyshërit të ndihmojnë në kujdesin për fëmijët, Hancock tha: “Unë nuk jam duke u përpjekur në mënyrë aktive për ta bërë atë”.

Por ai tha se qeveria është “mjaft e shqetësuar” për “problemin shumë serioz” të fëmijëve që mund të kalojnë virusin tek gjyshërit e moshuar.

Hancock u pyet gjithashtu për testimin, pasi njerëzit me simptoma u përpoqën të hynin në testime ditët e fundit.

“Për fat të keq ne kemi parë këtë rritje mjaft të mprehtë në dy javët e fundit të njerëzve pa simptoma që nuk kanë ndonjë arsye të mirë për të dalë përpara dhe për të bërë një test,” tha ai, duke thënë se 25% e njerëzve që po merrnin një test koronavirus nuk kualifikohet.

“Unë madje kam dëgjuar histori të njerëzve duke thënë” Unë do të shkoj me pushime javën e ardhshme, prandaj do të shkoj të marr një provë “. Jo. Nuk është ajo për të cilën ekziston sistemi i testimit.”