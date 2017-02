Një ditë pas takimit me Agron Dukën, themeluesi dhe drejtuesi i Lëvizjes “Zgjidhja” në PS, Koço Kokëdhima u takua sot me kryetarin e Partisë Socialdemokrate, Skënder Gjinushi. Pas takimit që zgjati rreth 90 minuta, Kokëdhima deklaroi se foli me Gjinushin për zhvillimet e ditëve të fundit në vend. Sipas njoftimit të shpërndarë për mediat nga zyra e Kokëdhimës, thuhet ndër të tjera se

“PSD-ja, prej vitit 1994 ishte pjesë e kaalicioneve të majta në Shqipëri për zgjedhjet parlamentare dhe vendore, ndërsa z.Gjinushi ishte kryetar i Kuvendit të Shqipërisë në periudhën 1997-2001. Në zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit 2013, PSD ishte pjesë e koalicionit me 38 parti që u bashkuan me PS-në në Aleancën për Shqipërinë Europiane (ASHE), por nuk u përfshi në qeverisjen qendrore dhe atë në nivel lokal, çka solli edhe daljen më vete të socialdemokratëve në zgjedhjet vendore të qershorit 2015”.

Nuk dihet se ku do të shkojë Koço Kokëdhima me këto lëvizje ndërsa po afrojnë zgjedhjet e qershorit. A është ai duke u përpjekur për të krijuar një pol të tretë për të dalë në zgjedhje?