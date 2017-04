Krerët më të lartë të koalicionit të majtë do të takohen të shtunën paradite në takimin e parë zyrtar ku do të flitet për rikonfirmimin e koalicionit për “Shqipërinë Europiane” edhe për 4 vitet e ardhshme. Mësohet se ky takim do të mbahet në Hotel Tirana. Krerët më të lartë të PS dhe LSI do të jenë përballë njëri-tjetrit. Përveç kryetarëve Edi Rama dhe Ilir Meta mësohet se pjesë e tavolinës do të jenë edhe dy pjesëtarë nga secila parti. Për momentin çështjet më të mëdha që ndajnë këto dy parti janë zgjidhja e krizës aktuale duke përfshirë opozitën në zgjedhje dhe çështja e Presidentit të ri të vendit.