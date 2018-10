Në tregun valutor vendas, ditën e sotme euro në rënie nga dita e hënë, blihet me 125 lekë dhe shitet me 125.80 lekë. Dollari amerikan lehtësisht në rritje, blihet me 109 lekë dhe shitet me 109.80 lekë. Për tregun e monedhës amerikane parashikohet rënie drejt nivelit të 108.50 lekë.

Paundi britanik një monedhë e cila qëndruar stabël në nivelin e 141 lekë ose 142. Sot ka pësuar rritje. Një paund blihet sot me 142.50 lekë dhe shitet me 143.50 lekë. Gjatë muajit tetor priten nivele edhe më të larta.