Në tregun valutor vendas euro qëndron në të njëjtat vlera. Blihet sot me 123.20 lekë dhe shitet me 123.80 lekë.

Dollari amerikan në rënie nga dita e enjte. Blihet sot me 108 lekë dhe shitet me 108.80 lekë.

Paundi britanik është forcuar. Një paund sot blihet me 0.7 lekë më shumë. Blihet sot me 136.70 lekë dhe shitet me 137.50 lekë.

Monedhat e tjera këmbehen si më poshtë:

EUR/ALL 123.20 -123.80

USD/ALL 108.00 -108.80

GBP/ALL 136.70 – 137.50

AUD/ALL 75.70 – 76.50

CAD/ALL 80.10 – 81.00

CHF/ALL 109.30 – 110.20