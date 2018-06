Ish-kryeministri Sali Berisha thotë se Kryeministri Edi Rama e ka pranuar vetë tashmë se ka kërkuar hapjen e kampeve për ish-terroristet e ISIS dhe refugjatët në Shqipëri!

Berisha i referohet një interviste të zv.ministres së Brendshme, Rovena Voda në TV Klan sipas së cilës “nuk ka asnjë kërkesë zyrtare nga BE për të ngritur kampe refugjatësh në Shqipëri dhe se vendi ynë ka të gjitha kapacitetet për të përballuar fluksin e refugjatëve”.

Kjo deklaratë sipas Berishës përkthehet: “BE nuk i ka kërkuar Noriegës të krijojë kampe refugjatësh në Shqipëri, por Rama i ka kërkuar BE të krijojë kampe me ish-terroristë të ISIS dhe refugjatësh në Shqipëri”.

“Deklarata e Ramës, e bërë nëpërmjet ndrikull Vodës, së Shqipëria ka të gjitha kushtet për krijimin e këtyre kampeve, dëshmon ofertën dhe garancinë që Rama i ka bërë BE për marrjen e refugjatëve!” – thotë Berisha sipas të cilit 2 janë qëllimet më madhore të ofertës së Ramës.

“1- Të mbulojë murin e drogës krimit dhe korrupsionit qe po bllokojnë hapjen e negociatave me BE dhe te mund te marre për këtë nder qe po i bene BE hapjen e tyre

2-Krijimi i tregut me te madh të trafikut të qenies njerëzore për mafien shqiptare, e cila po përgatitet prej tre vitesh të gjithë dështimin e tij të plotë” – shkruan Berisha.

Berisha u bën thirrje vendeve anëtare të BE në tërësi dhe Italisë ne veçanti “të mos mashtrohen me ofertën delirante te Edi Rames qe ka si brendi hipokrizinë, krimin dhe megatrafikun e qenieve njerëzore nga mafia shqiptare e lidhur koke e këmbë me Edi Ramen. Ky projekt ogurzi i Edi Rames dhe narkoshtetit te tij do te shndërroje Otranton ne varrezën gjigante me te madhe te detrave” – shkruan Berisha.