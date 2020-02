Lulzim Basha ka nisur turin e takimeve me qytetarët në Tiranë të cilëve iu premton se po i dëgjon pasi meritojnë të trajtohen me dinjitet.

“Kudo ku shkoj, me këdo që flas, njerëzit kërkojnë të njëjtat gjëra. Mundësi, punësim, shëndetësi dhe arsim të denjë, zbatim të ligjit, një qeveri që kujdeset për ta, një qeveri që i dëgjon.

Si cdokush edhe unë kam të metat e mia dhe e di shumë mirë se kam bërë edhe gabime në të kaluarën. Por një gjë ua premtoj të gjithë shqiptarëve, se gjithmonë do ju dëgjoj, gjithmonë do ju shërbej dhe se gjithmonë do tju vë ju të parët”, thotë lideri i demokratëve.