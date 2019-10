Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, të cilit i drejtoi gishtin e përgjegjësisë për dështimin në procesin e negociatave.

Në këtë kërkesë, Basha iu referua gjestit të kryeministrit të Mqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, i cili e çoi vendin në zgjedhje të parakohshme, pas vendimit të Brukselit zyrtar për mosnisjen e bisedimeve të anëtarësimit.

“Për hapjen e negociatave u shtuan kushtet. Tregon se qeveria ka bërë hapa pas. Kapja e institucioneve dhe pabarazisë para ligjit ka bërë që shqiptarët të largohen nga vendi në mënyrë masive. Vënia para drejtësisë e të korruptuarve janë kërkesat e panegociueshme për hapjen e bisedimeve për anëtarësim. Këto s’janë probleme të BE, por të qeverisjes së tij. Krejt ndryshe paraqitet situata për Maqedoninë e Veriut. Asnjë kusht, dhe mbështjeje unanime me përjashtim të vendit. Megjithatë, kryeministri Zaev paraqiti dorëheqjen dhe vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Ndërsa qeveria jonë, vazhdon të mos e lëshojë pushtetin në dëm të popullit. Ne kemi vetëm një rrugë, ajo është rruga evropiane. Evropa refuzoi Ramën, jo Shqipërinë. Ky mesazh ka qenë edhe më i qartë nga Gjermania. Në Evropë shkohet duke ndërtuar standartet evropiane në vendin tënd. Por kjo s’i intereson Ramës.“- tha Basha.

Sikurse ka artikualuar që në nisje të aksionit të opozitës së bashkuar joparlamentare, Basha tha se kryeministri Edi Rama duhet të largohet dhe t’i hapë rrugën zgjedhjeve të parakohshme, duke mos dhënë detaje nëse opozita do t’ju kthehet ose jo protestave.

“Të gjithë biem dakord se rruga e vetme është ajo drejt Evropës. Evropa do vijojë të refuzojë Edi Ramën dhe në do vuajmë pasjojat, një njeri po na mban peng të gjithëve dhe kjo duhet të marrë fund. Është koha që qeveria të ndjek shembullin e Maqedonisë dhe t’i kthejë mandatin popullit. Ne na duhet një qeveri e re, një qeveri që e çon vendin drejt dhe BE dhe kjo qeveri duhet të dalë nga zgjedhje të lira dhe të ndershme.”- u shpreh kryedemokrati.

Lajmi është në përditësim…