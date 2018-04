Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani thotë se beson se negociatat do të çelen zyrtarisht në qershor.

Sipas tij, kjo jo për shkak të “budallëk-lobimin që po e shet qeveria”, siç thekson ai, por për shkak se është një vendim formal që na mban të lidhur me BE-në.

“E kam bindje që Këshilli i Ministrave të BE-në qershor, do vendosë të çelen negociatat! Jam në fakt i vetmi që e kam këtë bindje… Nuk ka lidhje fare me sa vetëpallohet qeveria apo politika jonë për këtë çështje! Aq më pak ka lidhje me këtë budallëk-lobbim që po e shet qeveria!

As me vettingun! As me “shpëtimtarët” Lu &Lei! Çelja e negociatave është një vendim formal që na mban të lidhur me BE. Kjo është edhe në interes të saj. Negociata janë! Asgjë më shumë sesa një lugë bosh në duart e Shqipërisë… Ndërkohë askush nuk e ka haberin se çfarë na pret në ato negociata… Askush nuk flet se sa të vështira janë! Çfarë kosto sociale do duhet të paguajmë!!!” shkruan Manjani në rrjetet sociale.