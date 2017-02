Ish-Kryeministri Sali Berisha ka denoncuar në Facebook deputetin e Partisë Socialiste Erion Braçe që shoqërohet me persona me rekorde kriminale.

Sipas denoncimit, Braçe shoqërohet me bandatin e Lushnjes të quajtur Julian Sules, mik me Emiljano Shullazin.

Denoncimi në Facebook-un e ish-Kryeministrit Sali Berisha:

Cdo bandit me nje pushtetar te vetin!

Qytetari dixhital denoncon:

Lidhjen e deputetit Erion Braçe me baditet me te rrezikshem ne Lushnje dhe bizneset e tyre mafioze! sb

“po te shkruaj nga adrese fallco se me then te drejten me

bandat e tyre jane te rrezikshme. une jam

ish socialist berish i dashur ,jetoj ne lushnje ,pyete pak miun erion bracen se me

ke shoqerohet ne lushnje?? ne sta thote ai ta them une ,ai shoqerohet me julian sules ose juli pashakos i thone. A e di ti se kush eshte juli pashakos??? te egzekuton direkt, mik me shullazin dhe neper lushnje bredh me 2 pistoleta ne brez!!po kush po merr masa???!erioni meqe ra fjala i ka dhene license per perpunimin e naftes nje tjeter gangsterri ne lushnje, pronarit te eldon park dhe lushnja helmohet cdo nate !!

aman pyete erionin

nese sme beson pyet te besuarit e tu ne lushnje ata ta vertetojne”