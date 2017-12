Ish-ambasadori shqiptar në OKB, Agim Nesho, ka hedhur dyshime të forta që vota e Shqipërisë të jetë e ndikuar nga Turqia.

“Çfarë na kushtonte neve të abstenonim. 21 vende që nuk kanë nevojën që ka Shqipëria, nuk kanë vajtur. Qeveria jonë ka marrë pjesë në ato inaugurimet e radhës në Turqi dhe futej si ai pasagjeri nga mbrapa. Mendon se Turqia nuk e ka konsultuar me ta për një votë kundër SHBA? Votë e imponuar nga Turqia? Jo, është bërë me dëshirë, jo me imponim”- tha Nesho në studion e Report Tv.